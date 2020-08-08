"Укрзализныця" возобновила остановки поездов в двух городах

Будут останавливаться как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования

"Укрзализныця" возобновила остановки поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые на этой неделе отнесли к "оранжевой" и "желтой" карантинной зоне. Это связано с ослаблением ограничений, сообщила компания в Facebook.

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Также сообщается, что с 10 августа восстановят остановки пригородных поездов, которые едут через Луцк и Тернополь.

"В связи с ослаблением карантинных мероприятий "Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Обратите внимание, что с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как пассажиры заставили машиниста поезда, который следовал из Харькова, остановиться в Тернополе, несмотря на запрет. Возмущенные люди устроили бунт, после чего машинист согласился остановиться и высадить людей.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры.

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