С 3 августа в Украине поезда не будут останавливаться в "красных" городах: подробности

Не успела "Укрзализныця" возобновила движение популярного поезда в Карпаты , как стало известно, что железнодорожный монополист временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий.
Это будет сделано с понедельника, 3 августа, сообщает официальный сайт "Укрзализныци".
Указанное ограничение будет действовать для 11-ти поездов:
- №41/42 сообщением Днепр – Трускавец,
- №98/97 Ковель – Киев,
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка,
- №12/11 Одесса – Львов,
- №81/82 Киев – Ужгород,
- № 49/50 Киев – Трускавец,
- №136/135 Черновцы – Одесса,
- №108/107 Одесса – Ужгород,
- №110/109 Львов – Херсон,
- №86/85 Львов – Новоалексеевка,
- №715/716 Киев – Львов.
Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе, сказано в сообщении.
Пассажирам указанных поездов, планировавшим следовать в/из Луцк и Тернополь будет предложен возврат полной стоимости билетов.
Напомним, 31 июля, в соответствии с новыми правилами оценки эпидемиологической опасности, Украину разделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу.
В "красную" зону попали два областных центра: Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
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