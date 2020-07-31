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С 3 августа в Украине поезда не будут останавливаться в "красных" городах: подробности

31 июля, 21:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пассажирам поездов, следовавшим в Луцк и Тернополь, предложат сдать билеты

Не успела "Укрзализныця" возобновила движение популярного поезда в Карпаты , как стало известно, что железнодорожный монополист временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий.

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Это будет сделано с понедельника, 3 августа, сообщает официальный сайт "Укрзализныци".

Указанное ограничение будет действовать для 11-ти поездов:

  • №41/42 сообщением Днепр – Трускавец,
  • №98/97 Ковель – Киев,
  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка,
  • №12/11 Одесса – Львов,
  • №81/82 Киев – Ужгород,
  • № 49/50 Киев – Трускавец,
  • №136/135 Черновцы – Одесса,
  • №108/107 Одесса – Ужгород,
  • №110/109 Львов – Херсон,
  • №86/85 Львов – Новоалексеевка,
  • №715/716 Киев – Львов.

Остановка на указанных станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе, сказано в сообщении.

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С 3 августа в Украине поезда не будут останавливаться в "красных" городах: подробности

Пассажирам указанных поездов, планировавшим следовать в/из Луцк и Тернополь будет предложен возврат полной стоимости билетов.

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Напомним, 31 июля, в соответствии с новыми правилами оценки эпидемиологической опасности, Украину разделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу.

В "красную" зону попали два областных центра: Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

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