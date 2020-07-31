С 3 августа в Украине поезда не будут останавливаться в "красных" городах: подробности

Пассажирам поездов, следовавшим в Луцк и Тернополь, предложат сдать билеты

Не успела "Укрзализныця" возобновила движение популярного поезда в Карпаты , как стало известно, что железнодорожный монополист временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий.

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Это будет сделано с понедельника, 3 августа, сообщает официальный сайт "Укрзализныци".

Указанное ограничение будет действовать для 11-ти поездов:

№41/42 сообщением Днепр – Трускавец,

№98/97 Ковель – Киев,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка,

№12/11 Одесса – Львов,

№81/82 Киев – Ужгород,

№ 49/50 Киев – Трускавец,

№136/135 Черновцы – Одесса,

№108/107 Одесса – Ужгород,

№110/109 Львов – Херсон,

№86/85 Львов – Новоалексеевка,

№715/716 Киев – Львов.

Остановка на указанных станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе, сказано в сообщении.

Пассажирам указанных поездов, планировавшим следовать в/из Луцк и Тернополь будет предложен возврат полной стоимости билетов.

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Напомним, 31 июля, в соответствии с новыми правилами оценки эпидемиологической опасности, Украину разделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу.

В "красную" зону попали два областных центра: Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

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