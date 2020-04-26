Ураган в Закарпатской области снес крышу над реанимацией и роддомом (фото и видео)

Мощный ураган прошелся по Закарпатской области. В результате стихии повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны крыши, сообщили в Закарпатской ОГА.

Больше всего беды ураган наделал в Иршавском районе, здесь повреждены крыши над зданиями социальной сферы. Над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв. м кровли, над реанимационным отделением – 100 кв. м. Местные водители грузовиков пришли на помощь. Они отдали брезент из своих машин, чтобы им накрыть дыры в крышах, таким образом защитить больницу от дождя.

Еще 120 кв. м крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

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Областная власть будет способствовать в выделении средств на ремонт кровли Иршавской районной больницы. Сейчас местная районная комиссия готовит документы – составляет акты повреждений и размер убытков, рассказал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов 25 апреля электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах.

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По данным спасателей, без электричества остались села в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. 8 поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

На местах работают аварийные бригады РЭС. Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлекли спасателей из местных подразделений. Все деревья распилены и убраны с мест их падения.

Информации о пострадавших в результате непогоды людях в ГСЧС не поступала.

Напомним, 17 апреля в Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов. Беды непогода натворила в пяти областях.

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А 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу.

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