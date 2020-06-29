На Закарпатье объявлен режим чрезвычайной ситуации: чиновники посчитали ущерб

В Закарпатской области из-за масштабных наводнений региональная комиссия признала ситуацию в области чрезвычайной на региональном уровне. Об этом рассказал глава областной государственной администрации Алексей Петров.

Реклама

По словам руководителя ОГА, для восстановления поврежденных объектов потребуется 176,3 млн гривен.

"Из-за сильных осадков негативным последствиям стихии подверглись 19 населенных пунктов в девяти районах области, из которых больше всего пострадали Межгорский, Раховский, Тячевский и Хустский районы. Затоплены (подтоплены): 535 домохозяйств, 90 га пастбищ", - написал Петров в Facebook.

Отмечается, что на Закарпатье повреждены 30 автодорог коммунальной собственности, четыре участка дорог государственной собственности, два подвесных моста, восемь мостовых переходов и три деревянных моста.

В тренде В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео

Кроме того, разрушены шесть подвесных мостов, 15 мостовых переходов и 26 объектов в водном хозяйстве.

Реклама

Напомним, недавно в Межгорском районе Закарпатской области опять резко поднялась вода. На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостов.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама