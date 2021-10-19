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Утеплял дом: в Ровно рабочий сорвался с 8-го этажа

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 октября, 12:33
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Мужчину сразу забрала "скорая", но он скончался в больнице
Очевидцы увидели, что мужчина упал / Коллаж "Сегодня"
Очевидцы увидели, что мужчина упал / Коллаж "Сегодня"

В Ровно с восьмого этажа многоэтажки сорвался человек. Он был рабочим, который утеплял дом.

Об этом пишет "Ровно Медиа".

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В полиции подтвердили факт несчастного случая.

"В полицию поступило сообщение от очевидцев, что в Ровно на улице Соборная, 5а упал альпинист, который выполнял ремонтные работы на высоте 8-го этажа. Мужчину забрала "скорая"", – отметила прес-секретарь полиции области Юлия Мозоль.

Умер в больнице

В медучреждении 60-летний мужчина скончался от полученных травм. Тело направили в морг для установления причины смерти. Данную происшествия следователи квалифицируют как несчастный случай (ч.1 ст. 115 УК).

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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