Утеплял дом: в Ровно рабочий сорвался с 8-го этажа

В Ровно с восьмого этажа многоэтажки сорвался человек. Он был рабочим, который утеплял дом.
Об этом пишет "Ровно Медиа".
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В полиции подтвердили факт несчастного случая.
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"В полицию поступило сообщение от очевидцев, что в Ровно на улице Соборная, 5а упал альпинист, который выполнял ремонтные работы на высоте 8-го этажа. Мужчину забрала "скорая"", – отметила прес-секретарь полиции области Юлия Мозоль.
Умер в больнице
В медучреждении 60-летний мужчина скончался от полученных травм. Тело направили в морг для установления причины смерти. Данную происшествия следователи квалифицируют как несчастный случай (ч.1 ст. 115 УК).
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.
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- В Одесской области нашли повешенным полицейского. По предварительным данным, мужчина покончил с собой в собственном сарае.