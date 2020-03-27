В больницы Прикарпатья массово свозят больных с пневмонией: подробности

У всех пациентов берут тест на коронавирус

В Ивано-Франковской области возрастает число людей, которые попадают в больницы с диагнозом "пневмония". Сейчас в медучреждениях региона находятся 84 человека, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Хочу сказать, что мы можем говорить о второй волне страшной эпидемии, ведь сегодня мы имеем информацию, что в областной инфекционной больнице находится 84 пациента, из них 33 – жители Ивано-Франковска. Количество людей с пневмонией увеличивается", – рассказал он в своем видеообращении.

По его словам, у всех этих больных берут тесты на коронавирус.

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"Только за вчера в Центральную городскую клиническую больницу 21 человек прибыл с пневмонией, у них принимают тест на коронавирус. Вчера из 6 тестов, которые были взяты,- 4 подтвердили коронавирус. Понятно, что это надо подтвердить лабораторно, мы их передали, ожидаем результатов. В Центральной городской клинической больнице из 12 экспресс-тестов – 6 показало положительный результат", – добавил он.

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Видео: Руслан Марцинкив, Facebook

Напомним, 25 марта в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам.

Также сообщалось, что в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 218 человек.

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