"В центре города и недорого": Малюська показал платные камеры еще в одном СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська показал платную камеру в СИЗО в центре Черновцов.

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"Черновцы. СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки – 346,00 грн; неделю – 1170,00 грн; месяц – 2508,00 грн", – написал он на своей страничке в Facebook.

Как известно, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями. За проживание в таких камерах уже уплатили более 115 тысяч гривен. Малюська отметил, что в стране есть немало людей, которые готовы платить за проживание в камерах с лучшими условиями. По его словам, первые результаты ремонта в СИЗО презентуют, скорее всего, уже в июле. Кроме того, как рассказал министр, платные камеры откроют еще в пяти СИЗО страны.

Ранее мы рассказывали, что первые "постояльцы" платной камеры появились в Киевском следственном изоляторе. Там два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

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Отметим, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

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