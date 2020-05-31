Платные камеры в СИЗО открыли еще в двух городах: фото

Министр юстиции Денис Малюська открыл платные камеры в Запорожье и Днепре. Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото новых камер.

"Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр. Цены особо не отличаются. Запорожье: сутки — 570 грн, неделя — 1990 грн, месяц — 3410 грн. Вольнянское УИН: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн соответственно за сутки, неделю и месяц. Днепр: 880 грн за сутки, 2200 грн за неделю и 3060 грн за месяц", — написал министр.

Малюська подчеркнул, что платные камеры в СИЗО вводятся для того, чтобы заработать деньги на ремонт в бесплатных камерах.

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"Мы зарабатываем деньги на ремонт в бесплатных камерах, потому что там ужас; мы убираем коррупцию на распределении между камерами. Пусть за лучшую камеру платят не взятку, а платеж в бюджет", – отметил он.

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Также он сказал, что направление движения тюремной реформы — это уменьшение бюджетных расходов на содержание осужденных.

"Они в достаточной физической форме, для того чтобы работать, зарабатывать и не сидеть на шее налогоплательщиков", — добавил Малюська.

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Напомним, в Киевском следственном изоляторе появились первые "постояльцы" платной камеры – два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

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