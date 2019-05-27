В центре Львова обвалилась часть старинного дома: случайная прохожая получила травму

С диагнозом "сотрясение головного мозга" пострадавшую доставили в больницу

В центре Львова, в результате падения элемента фасада старинного дома на пл. Мицкевича 19-летняя девушка получила травму. С диагнозом "сотрясение головного мозга" пострадавшую доставили в больницу.

По информации Галицкой районной администрации, коммунальные службы обследуют фасад дома на ул. Мицкевича, 6/7. Как оказалось, там подрядная организация по заказу управления охраны исторической среды проводит реставрационные работы по ремонту крыши.

"Дом, от которого отпал элемент фасада находится на балансе города. В этом доме проводится замена крыши. Работы начались еще в прошлом году. Дом в лесах. На момент падения элемента фасада на месте работали ремонтные бригады", – сообщают в мэрии.

Напомним, недавно в центре Львова на тротуар обвалилась часть старинного балкона.

Ранее сообщалось, что во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон.

Кроме этого, мы писали, что в Нововолынске, на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.

Также во о Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму. Его на "скорой" доставили в одну из больниц города.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Львова обвалилась часть старинного дома: случайная прохожая получила травму". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"