В центре Терпополя под авто нашли подозрительную коробку (фото, видео)

/ Фото: Нацполиция

В центре Тернополя водитель автомобиля обнаружил под своим авто подозрительную коробку и вызвал копов. Как сообщает Главное управление полиции в Тернопольской области, правоохранители выехали на место ЧП и обезвредили загадочную находку.

"14 февраля около 8:00 к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил под своим автомобилем марки "Шевроле Авео" подозрительную коробку", – рассказали в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническое подразделение.

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"Правоохранители ограничили доступ к машине и обследовали территорию. Под передним колесом транспортного средства они обнаружили бумажную коробку, аккуратно закутанную в черный полиэтиленовый пакет", – рассказали в Нацполиции Тернопольской области.

Как сообщил начальник отдела взрывотехнической службы ГУ НП в области Игорь Васькив, полицейские решили обезвредить подозрительную находку на месте происшествия. Как выяснилось, коробка не содержала взрывчатых материалов или других опасных предметов.

Напомним, недавно в селе на Прикарпатье произошел взрыв: женщина и двое детей попали в реанимацию.

Кроме того, ранее на улице Генерала Алмазова, 6 в центре Киева произошел взрыв. В частности, в ночь на 25 января на линию экстренных служб обратился мужчина и сообщил, что обнаружил на парапете в центре города подозрительный предмет, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

На место выехали специалисты. Взрывотехники, осмотрев предмет, приняли решение на месте его обезвредить, поэтому и провели контролируемый взрыв. В связи с этим в центре на некоторое время перекрывали проезд.

Также сообщалось, что в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

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