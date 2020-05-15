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В Черновцах больных COVID-19 лечат окулисты и гинекологи – врач-инфекционист

15 мая, 15:04

Тина Наринецкая

В областной больнице сейчас работают четверо инфекционистов

В Черновцах зараженных коронавирусом пациентов спасают не только инфекционисты, но и врачи других направлений. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко, сообщает Lenta.UA.

Медик работает в Черновицкой областной больницы и тут, по ее словам, врачей не хватает.

"У нас в Черновцах существует своя специфика: в первой клинической больнице нет ни одного инфекциониста кроме меня. Я одна. Все остальные, кто лечат больных с коронавирусной инфекцией, это гинекологи, невропатологи, хирурги, окулисты, ЛОР-врачи и другие специалисты", – отметила Ольга.

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Она добавила, что изначально в областной больнице в Черновцах работали семь инфекционистов. Сейчас же в медучреждении остались четверо из них.

"Были две депрессивные недели, все были сильно истощены. К нам пришла добровольно помогать только одна врач-гастроэнтеролог. Все остальные просто отказались. Это очень страшно", – подытожила врач.

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Ранее мы уже рассказывали, как в условиях эпидемии работает инфекционное отделение Черновицкой областной больницы.

Также сообщалось, что врачи ожидают снижение числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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