В Черновцах из маршрутки выпала пожилая женщина

Сегодня, 17:13

Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы

На месте аварии. Фото: Нацполиция
На месте аварии. Фото: Нацполиция

В Черновцах по улице Лукьяновича произошло ДТП с пострадавшей. Как оказалось, в автобусе Mercedes-Benz, сообщением Черновцы – Клишкивци, во время движения неожиданно открылась дверь и пассажирка выпала на дорогу.

"64-летняя жительница села Топоровцы Новоселицкого района получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение областного центра с травмами головы", – сообщают в полиции.

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Что стало причиной неисправности дверей, 54-летний водитель автобуса объяснить не смог.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УКУ.

Напомним, недавно во Львове маленький мальчик выпал из двери маршрутки прямо во время движения транспортного средства. ЧП произошло в спальном районе города, а видео с регистратора в соцсети выложила очевидец. Но после огласки водителя от работы отстранили. На автотранспортном предприятии заверили: проводят внутреннее расследование.

Ранее в Тернополе из городской маршрутки выпала 70-летняя женщина-инвалид. С закрытым переломом левой ступни и повреждением связок женщина обратилась за медпомощью в травмпункт.

Подобный инцидент произошел и в Киеве. Из салона маршрутки №528 выпала 53-летняя пассажирка, получив тяжелые травмы. 
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"Сегодня"

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