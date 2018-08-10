В Харькове легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дерево

В Харькове утром 10 августа в районе ХТЗ произошло дорожно-транспортное происшествие – на улице Библика около шести часов утра ВАЗ выехал на тротуар и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В результате происшествия шофер был госпитализирован, а обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.

Стоит также отметить, что, по данным полиции, за семь месяцев 2018 года по всей Украине было оформлено свыше 56 тысяч админпротоколов на водителей, которые садились за руль в нетрезвом состоянии.