Смертельное ДТП в Тернопольской области: комбайн раздавил легковушку

Водитель легкового автомобиля умер в карете скорой помощи, а его пассажирку доставили в реанимацию

В Теребовлянском районе Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого под зерноуборочным комбайном оказался легковой автомобиль.

"Авария произошла 9 августа около 19:00. По предварительной информации, два транспортных средства не разминулись на дороге между селами Мшанец и Говилов. Водитель автомобиля "ВАЗ 2104" двигался по главной трассе и врезался в комбайн марки John Deere", – сообщают в полиции.

Как оказалось, сельскохозяйственная машина выезжала с полевой дороги. Вследствие столкновения водитель легкового автомобиля, 1966 года, умер в карете скорой помощи. А его пассажирку доставили в реанимационное отделение Теребовлянской больницы.

Водителя крупногабаритного транспортного средства направили на прохождение медицинского осмотра на предмет алкогольного опьянения. Открыто досудебное расследование.

Ранее на Волыни, в селе Пульмо Шацкого района 48-летний водитель, управляя трактором "МТЗ-80", допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая от полученных травм погибла на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что количество автомобильных аварий в Украине продолжает расти — за первые полгода в стране произошло 76 622 аварии, что на 4400, или 6%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А недавно появилась информация, что течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.