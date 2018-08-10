Страшное ДТП с маршруткой в Запорожской области: появились первые фото и видео
Очевидцы выложили фото и видео с места ДТП, где погибли пять человек
Очевидцы страшного ДТП в Запорожской области, где погибли четверо детей и один взрослый, выложили фото и видео с места аварии. Снимки были опубликованы изданием "Наше місто".
"Микроавтобус на крыше, грузовик в кювете лежит. Маршрутка была полная, люди, вещи вперемешку. Курортная же трасса…" – рассказал свидетель аварии.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, ранее спикер управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева подтвердила сайту "Сегодня", что в этой аварии погибли четверо детей и один взрослый. При этом она не смогла уточнить, сколько человек пострадали.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.
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