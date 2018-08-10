Страшное ДТП с маршруткой в Запорожской области: появились первые фото и видео

Очевидцы выложили фото и видео с места ДТП, где погибли пять человек

Очевидцы страшного ДТП в Запорожской области, где погибли четверо детей и один взрослый, выложили фото и видео с места аварии. Снимки были опубликованы изданием "Наше місто".

"Микроавтобус на крыше, грузовик в кювете лежит. Маршрутка была полная, люди, вещи вперемешку. Курортная же трасса…" – рассказал свидетель аварии.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее спикер управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева подтвердила сайту "Сегодня", что в этой аварии погибли четверо детей и один взрослый. При этом она не смогла уточнить, сколько человек пострадали.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.