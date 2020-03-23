В Черновцах людей с подозрением на коронавирус повезут в новую больницу: подробности

На закупку оборудования для больницы потратят более 16 миллионов гривен

В Черновцах людей с подозрением на коронавирус будут отвозить в городскую больницу №1. Это учреждение перепрофилировано в госпитальную базу для больных COVID-19.

Как заявила исполняющая обязанности начальника управления медицинского облуживания Черновицкого горсовета Галина Бовкун, доставлять пациентов начнут с 23 марта, сообщает местное издание АСС.

"Больница перепрофилирована для приема больных COVID-19, она не является классическим инфекционным стационаром. Сейчас режим медучреждения изменен", - сказала чиновница.

По ее словам, больницу разделили на желтую и красную зону.

"Всех пациентов с тяжелыми пневмониями и пневмониями средней степени тяжести мы будем направлять в желтую зону. Другая, красная зона, предусмотрена для контактных людей и черновчан, которые путешествовали в страны, где фиксировались случаи коронавируса", - добавила Бовкун.

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Кроме того, она сказала, что штат больницы увеличили на двух врачей-инфекционистов. Жителей города будут доставлять в эту больницу только в случае серьезных подозрений на коронавирус.

Чиновница заявила, что средствами индивидуальной защиты врачи обеспечены не в полном объеме, но все необходимое на данный момент у них есть. Сейчас идет доукомплектование госпитальной базы.

В больнице есть оборудование с мониторами для пациентов. пятый этаж готов к оказанию медицинской помощи. Сейчас в учреждении есть пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), один вернули для ремонта, и еще 11 планируют закупить.

"Реально есть пять ИВЛ, еще один возвращается из ремонта. На заседании городского совета было решено дополнительно закупить 11 аппаратов ИВЛ разного класса. Средства уже выделены", - рассказала Бовкун.

В свою очередь, руководитель больницы Анатолий Петричук добавил, что в учреждении разворачивают 50 мест для госпитализации больных.

На закупку оборудования для нужд городских коммунальных учреждений направлено 39,2 миллиона гривен. В частности, для городской больницы №1 – 16,4 млн. грн.

За эти деньги закупят, в первую очередь, аппараты ИВЛ, в том числе мобильные, кислородную станцию и дизельную электростанцию, кислородные концентраторы, рентгенологический мобильный аппарат, мониторы пациента, санационный бронхоскоп, дефибрилляторы с мониторингом, дозаторы лечебных веществ, шприцевые насосы, дезкамеру, помпу для энтерального питания, анализаторы газов и электролитов крови, универсальный реабилитационный подъемник и другое оборудование.

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский поделился своими впечатлениями от того, как украинцы выполняют требования карантина. По словам врача, у него сложилось впечатление, что пожилые люди решили помочь Пенсионному фонду и игнорируют требования медиков.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, как чувствуют себя больные с коронавирусом в Черновцах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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