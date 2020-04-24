В Черновцах предприниматели устроили массовый протест: что они требуют (видео)

В Черновцах предприниматели, на 44-й день карантина, устроили протест под стенами Черновицкой областной государственной администрации.
В частности, работники Калиновского рынка и рынка на улице Зеленой выступают против закрытия рынков, передает molbuk.ua.
"К нам пришел мэр и, думаю, должен прийти глава Черновицкой ОГА. Из-за закрытия рынков имеем немалые убытки. Будем просить, чтобы дали разрешение открыть рынок. Мы слышали о предложении мэра, чтобы к нам звонили владельцы магазинов и мы доставляли им товар. Но это очень сложно, потому что у каждого продавца разные цены", – рассказала одна из протестующих Олеся.
Предприниматели считают, что в магазинах значительно опаснее скопления людей, чем на рынках. Они спрашивают, почему им не дают работать, тогда как другим можно.
Напомним, ранее Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", – сказал Шмыгаль.
Тем временем Черновицкая область остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом жителей. На данный момент в регионе COVID-19 подтвердили у 1199 человек.
Ав больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом.
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