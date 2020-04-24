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В Черновцах предприниматели устроили массовый протест: что они требуют (видео)

24 апреля, 12:41

Татьяна Власенко

Протестуют работники Калиновского рынка и рынка на улице Зеленой

В Черновцах предприниматели, на 44-й день карантина, устроили протест под стенами Черновицкой областной государственной администрации.

В частности, работники Калиновского рынка и рынка на улице Зеленой выступают против закрытия рынков, передает molbuk.ua.

"К нам пришел мэр и, думаю, должен прийти глава Черновицкой ОГА. Из-за закрытия рынков имеем немалые убытки. Будем просить, чтобы дали разрешение открыть рынок. Мы слышали о предложении мэра, чтобы к нам звонили владельцы магазинов и мы доставляли им товар. Но это очень сложно, потому что у каждого продавца разные цены", – рассказала одна из протестующих Олеся.

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Предприниматели считают, что в магазинах значительно опаснее скопления людей, чем на рынках. Они спрашивают, почему им не дают работать, тогда как другим можно.

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Напомним, ранее Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", – сказал Шмыгаль.

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Тем временем Черновицкая область остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом жителей. На данный момент в регионе COVID-19 подтвердили у 1199 человек.

Видео: Черновицкая ОГА

Ав больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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