Коронавирус на Буковине замедлил темп: что известно на данный момент

В Черновицкой области за последние сутки, 23 апреля, обнаружили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент в регионе COVID-19 подтвердили у 1199 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Как выяснилось, только вчера лабораторный центр исследовал около двухсот анализов на коронавирус. Также за сутки в области от COVID-19 выздоровели еще девять человек.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Ранее мы сообщали, что на Буковине 47 зараженных коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 33 – находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких – шесть.

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Также "Сегодня" писали, что в больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук. По его словам, в первой больнице можно разместить до 80 зараженных, но сегодня там уже лечатся 67 человек. Хуже ситуация в больнице №4, ведь она готова принять только 40 пациентов.

Напомним, на днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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