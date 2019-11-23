В Черновцах прохожие подарили нищему дедушке теплую куртку

Нищего, который стоял на холоде, одели в теплую куртку

На Буковине прохожие решили подарить дедушке, который просит милостыню на одном из черновицких рынков, теплую куртку.

Причем парочка не просто передала ему одежду, но и надели куртку на пожилого мужчину. Позже сам нищий признался, что не знает дарителей, но очень благодарен им за человечность.

Отметим, что недавний опрос в России показал, что каждому десятому россиянину не хватает денег даже на еду, а теперь оказалось, что за прошедший год в России выросло количество граждан, живущих за чертой бедности.

Так, согласно опубликованному докладу Росстата, в первом квартале этого года численность людей, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума, выросла на 500 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, в ходе недавнего опроса оказалось, что количество россиян, не готовых платить за содержание Крыма после его незаконной аннексии, выросло до рекордного показателя.

Мы также писали, что Кремль пытается пополнить российскую казну самыми отчаянными методами. Например, зимой в России решили ввести акциз на продукты из красного мяса: колбасы, сосиски и бекон. О том, как это встретили обычные граждане, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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