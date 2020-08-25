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"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсовет

25 августа, 14:18

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Черновцах продолжаются акции протеста

В Черновцах, внесенных в "красную" карантинную зону, собирают внеочередную сессию областного совета.

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Как сообщила исполняющая обязанности главы областного совета Инга Маковецкая в своем Facebook, она собирает депутатов в связи с акцией протеста "Голодный карантин".

"Услышав протестующих, которые собрались на мирную акцию под стенами Черновицкого облсовета, с требованием созвать внеочередную сессию относительно обращений к президенту и Кабмину об условиях карантина в Черновицкой области, срочно созываю 39 внеочередную сессию облсовета", - написала чиновница.

Также она опубликовала свое распоряжение, в котором указано, что на сессии планируется рассмотреть вопрос обращения к главе государства и главному санитарному врачу относительно ситуации с работой предприятий в области.

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Между тем у стен Черновицкой областной государственной администрации продолжается акция протеста. Сотни людей выступают против карантинных ограничений и требуют возобновить работу всех учреждений, закрытых по правилам "красной" зоны.

Кроме того, участники митинга требуют возобновить движение автобусов пригородного сообщения, сообщает "Суспільне".

Напомним, ранее власти Черновцов решили ослабить противоэпидемические ограничения. Была разрешена работа школ и детсадов, рынка, торговых центров и общественного транспорта.

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Стоит напомнить, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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