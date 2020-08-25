"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсовет

В Черновцах, внесенных в "красную" карантинную зону, собирают внеочередную сессию областного совета.

Реклама

Как сообщила исполняющая обязанности главы областного совета Инга Маковецкая в своем Facebook, она собирает депутатов в связи с акцией протеста "Голодный карантин".

"Услышав протестующих, которые собрались на мирную акцию под стенами Черновицкого облсовета, с требованием созвать внеочередную сессию относительно обращений к президенту и Кабмину об условиях карантина в Черновицкой области, срочно созываю 39 внеочередную сессию облсовета", - написала чиновница.

Также она опубликовала свое распоряжение, в котором указано, что на сессии планируется рассмотреть вопрос обращения к главе государства и главному санитарному врачу относительно ситуации с работой предприятий в области.

Реклама

Между тем у стен Черновицкой областной государственной администрации продолжается акция протеста. Сотни людей выступают против карантинных ограничений и требуют возобновить работу всех учреждений, закрытых по правилам "красной" зоны.

Кроме того, участники митинга требуют возобновить движение автобусов пригородного сообщения, сообщает "Суспільне".

Напомним, ранее власти Черновцов решили ослабить противоэпидемические ограничения. Была разрешена работа школ и детсадов, рынка, торговых центров и общественного транспорта.

Реклама

Стоит напомнить, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама