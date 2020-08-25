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В Черновцах умер пожилой итальянец с COVID-19

25 августа, 19:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

У иностранца диагностировали двустороннее воспаление легких

В Черновцах, которые внесли в "красную" карантинную зону, за сутки 24 августа было зафиксировано пять летальных исходов у пациентов, больных COVID-19.

Как сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, у всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии.

Одним из них оказался гражданин Италии 1944 года рождения. У него подтвердили коронавирус, также он болел кардиосклерозом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.

На протяжении недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков областной больницы, мужчина скончался.

В целом, за время эпидемии в Черновицкой области умерло 266 человек с COVID-19.

Напомним, ранее власти Черновцов решили ослабить противоэпидемические ограничения. Была разрешена работа школ и детсадов, рынка, торговых центров и общественного транспорта.

Стоит добавить, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Черновцы воспаление легких коронавирус итальянец

Источник: Сегодня

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