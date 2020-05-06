В черновицких больницах закончились места: мэр прояснил ситуацию

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Все больницы Черновцов заполнены пациентами.

Об этом заявил городской голова Алексей Каспрук в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Понятно, что места периодически появляются, потому что идет процесс выздоровления людей, черновчан выписывают домой. К сожалению, люди и умирают. Людей переводят из одной больницы в другую, потому что состояние ухудшается или наоборот. Но, в целом можно сказать, что все три больницы, которые мы предусматривали для лечения больных коронавирусом, они уже полностью заполнены", - отметил он.

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Каспрук рассказал, что со вторника больных жителей города начала принимать областная больница. Также для приема пациентов готовят госпиталь ветеранов войны.

Напомним, ранее житель Черновцов, которому удалось победить коронавирус, рассказал, как у него протекала болезнь и как он живет после излечения от COVID-19.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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