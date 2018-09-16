В Черновицкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 11:24

Водитель легковушки скрылся с места ДТП, но его оперативно задержала полиция


Фото: ГУНП в Черновицкой области

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Фото: ГУНП в Черновицкой области

В Черновицкой области легковой автомобиль насмерть сбил 53-летнего велосипедиста. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 15 сентября около 16:00 в селе Лекече Вижницкого района. Водитель, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Carisma, сбил велосипедиста. Сразу после наезда мужчина, не оказав пострадавшему помощи, скрылся с места происшествия. 53-летний велосипедист получил травмы не совместимые с жизнью.

"Для поисков виновника дорожно-транспортного происшествия был введен план "Перехват" и ориентированы все наряды полиции", – рассказали правоохранители.

Полицейские оперативно установили и задержали нарушителя в его же дворе. Им оказался 36-летний житель поселка Берегомет. Сейчас в отношении мужчины решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, велосипедист, легковушка, черновицкая область, автомобиль, погибший

Вы сейчас просматриваете новость "В Черновицкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: facebook.com/policebukovyna

В Черновцах авто патрульной полиции насмерть сбило пешехода

Сегодня, 11:22

Правоохранители утверждают, что парень внезапно выбежал на проезжую часть

Украина

Фото: pixabay.com

ДТП с "евробляхой": названы два способа получить компенсацию

Сегодня, 09:45

Даже если виновник аварии сбегает с места происшествия – выход есть
Загрузка...

Одесса

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе маршрутка влетела в электроопору: девять пострадавших, в том числе дети

Вчера, 22:26

Пострадавшие были доставлены в медучреждения, их жизни ничего не угрожает

Украина

Фото из открытых источников

ДТП с украинским автобусом в России: в МИД подтвердили гражданство погибших

Вчера, 16:47

Консулы оказывают всестороннюю помощь
Загрузка...