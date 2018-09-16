В Черновицкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Водитель легковушки скрылся с места ДТП, но его оперативно задержала полиция

В Черновицкой области легковой автомобиль насмерть сбил 53-летнего велосипедиста. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 15 сентября около 16:00 в селе Лекече Вижницкого района. Водитель, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Carisma, сбил велосипедиста. Сразу после наезда мужчина, не оказав пострадавшему помощи, скрылся с места происшествия. 53-летний велосипедист получил травмы не совместимые с жизнью.

"Для поисков виновника дорожно-транспортного происшествия был введен план "Перехват" и ориентированы все наряды полиции", – рассказали правоохранители.

Полицейские оперативно установили и задержали нарушителя в его же дворе. Им оказался 36-летний житель поселка Берегомет. Сейчас в отношении мужчины решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.