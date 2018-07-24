Инцидент с поездом Киев – Бердянск и 26 пострадавшими: появились подробности

После утреннего инцидента с поездом Киев – Бердянск в Запорожской области, где пострадали 26 пассажиров, копы начали расследование. Как сообщили в отделе пресс-службе Нацполиции, следователи Пологовского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Полиция установила, что 24 июля поезд прибыл на станцию около 08:30, и "машинист 1966 года рождения при проведении замены тепловоза превысил допустимую скорость движения".

"В результате при сцеплении с вагонами состоялся толчок, от которого 26 пассажиров в вагонах получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте", – говорится в сообщении.

В результате инцидента серьезно пострадал мальчик 2014 года рождения, на которого из-за толчка разлился горячий чай. Его вместе с матерью доставили в районную больницу.

Наказание по статье, которую инкриминируют машинисту, – исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве, на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд, спасти его не удалось.

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце. А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку.