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В Черновицкой области спасатели установили спецпалатки: известна причина (фото)

17 марта, 09:52

Татьяна Очеретяна

Конструкции установили на въездах и выездах в область

В Черновицкой области спасатели развернули большие палатки на въездах и выездах на территорию региона. Об этом сообщил начальник управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Михайлюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти палатки установили для подготовки к карантинным мероприятиям на территории Буковины.

"С целью подготовки к введению карантинных мероприятий на территории Черновицкой области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС было развернуто палатки "Памир-30" на въездах и выездах в Черновицкую область. В частности палатки были установлены в Выжницком, Кицманском, Сокирянском, Хотинском и Заставнивском районах", – написал Михайлюк.

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Также он опубликовал фотографии установленных конструкций.

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Напомним, мы писали, что в Черновицкой и Житомирской областях введут режим чрезвычайной ситуациив связи с распространением COVID-19. Режим ЧС будет введен с 17 марта решением правительства.

Также, в Черновцах в инфекционном отделении областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Кроме этого , мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что одна из инфицированных коронавирусом жительница области заразилась уже в Украине. По его словам, вирус распространяется в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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