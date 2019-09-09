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В Ровно полицейский попал в ДТП: есть пострадавшая

9 сентября, 14:28

«Скорая» доставила женщину в больницу

Фото: ГУНП в Ровенской области

Фото: ГУНП в Ровенской области

В Ровно произошло ДТП с участием полицейского, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась сегодня, 9 сентября, в 08:30 на перекрестке улиц Хвылевого и Гребенки. Как выяснилось, 54-летний водитель Daewoo Lanos, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении Opel Astra под управлением 27-летнего полицейского. В результате столкновения легковушек пострадала пассажирка Daewoo. Ее каретой "скорой" доставили в больницу.

"По внешним признакам и результатам освидетельствования на алкотестере оба водителя были трезвые, однако у них отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения", – отметили в полиции.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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