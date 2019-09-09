В Винницкой области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Погиб мужчина, сообщили в пресс-службе полиции региона.

МAN и Opel Ascona столкнулись около 22:00 8 сентября вблизи села Каролина Немировского района. За рулем грузовика находился 48-летний житель Львовской области, а легковушкой управлял 37-летний местный житель.

В результате ДТП погиб водитель легковушки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram