В Черновицкой области в результате ДТП загорелся автомобиль

В Черновицкой области в результате столкновения двух автомобилей и пожара в одном из них погибли три человека, среди них – ребенок.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, ДТП произошло сегодня вечером на объездной дороге недалеко от въезда в Черновцы.
По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса легковушка загорелась посреди дороги.
На месте аварии погибли три человека, находившиеся в салоне автомобиля, среди них – один ребенок.
На место аварии прибыли сотрудники областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидировали пожар в автомобиле.
Сейчас движение транспорта вблизи места ДТП затруднено.
Напомним, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.
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