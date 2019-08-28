В Дрогобыче обвалилась часть дома: есть пострадавшие

/ Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Дрогобыче, по предварительной информации, произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области в Facebook.

/ Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"28 августа, в 2.50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грущевського, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания", – говорится в сообщении.

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В результате обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч госпитализированы шесть человек. Количество всех пострадавших уточняется.

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Правоохранители разбирают завалы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции, устанавливают причину обрушения здания.

/ Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Ранеев Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как заявил городской голова, жильцы своими силами решили отремонтировать фасад здания и, возможно, не придерживались норм, что и послужило причиной разрушения.

Стоит отметить, что недавно в Харькове обвалился автомобильный мост на Окружной дороге. Инцидент случился на выезде из города, от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. По данным местных журналистов, обрушение произошло над железнодорожными путями и улицей Транспортной, на участке между районом Новая Бавария и Песочинской развязкой.

Напомним, в начале августа произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом.

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