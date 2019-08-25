Обвал моста в Харькове: полиция открыла уголовное производство

Движение по части Окружной дороги Харькова было перекрыто / Фото: Нацполиция

По факту обрушения автомобильного моста в Харькове, которое произошло утром 25 августа, в полиции было открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "служебная халатность" и "нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений", – говорится в сообщении.

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Санкциями данных статей предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, в начале августа произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом.

Стоит добавить, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

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