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В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 08:56

Снеголавинная опасность третьего уровня сохранятся в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Фото: Flickr
В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg Запад Снеголавинная опасность третьего уровня сохранятся в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областях

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за повышения температуры и осадков сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19 марта, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. 

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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Тег Карпаты, опасность, лавина, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Закарпатская область

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