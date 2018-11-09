В Хмельницком спасатели вытащили из огня пятерых детей и взрослого

Спасенные дети и взрослый были рядом с эпицентром пожара

Во время пожара в девятиэтажном жилом доме в Хмельницком спасатели помогли выбраться из опасной зоны пятерым детям и одному взрослому, которые находились недалеко от эпицентра возгорания.

Пожарных вызвали перепуганные жители дома, когда почувствовал запах дыма. Большинство из них смогли самостоятельно выбраться на свежий воздух. Тех же, кто оказался в ловушке, выносили спасатели.

Как выяснили специалисты, пожар начался в квартире на седьмом этаже, и бороться с огнем были направлены 18 спасателей.

Напомним, ранее мы писали о том, как масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области вспыхнул вечером 6 ноября. Кроме того, ранее в Одессе возник пожар на складе станции техобслуживания на улице Дальницкой.

Ранее сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.