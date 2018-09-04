Пожар и взрывы в Одессе: ранены четыре спасателя, появились фото и видео

Сегодня, 09:32

Во время пожара на СТО взорвался газовый баллон

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. Сообщение о возгорании спасатели получили в 20:57, заявили в пресс-службе ГСЧС.

По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона.

Во время борьбы с огнем на площади в 150 квадратных метров произошло обрушение крыши, после падения которой четыре спасателя получили травмы разной степени тяжести.

Пожар на СТО был ликвидирован в 22:54, причины возгорания выясняются. Все пострадавшие госпитализированы в одесские больницы.

Напомним, ранее в столице загорелось семейное общежитие на ул. Бажова,12 в Днепровском районе города. Во время тушения пожара спасли мужчину с подозрением на отравление продуктами горения. Также из дома были выведены 14 человек.

Напомним также, что в субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему. 
Одесса, пожар, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Пожар и взрывы в Одессе: ранены четыре спасателя, появились фото и видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Огонь уничтожил культурное наследие Бразилии

Вчера, 18:17

Вспыхнувший в национальном музее масштабный пожар уничтожил более 20 млн. редких экспонатов 

Запорожье

Фото: svidok.info

В Запорожской области мать вытащила из пылающего дома взрослого сына

Вчера, 16:47

Огонь охватил более 130 квадратных метров площади
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар

2 Сентября, 15:13

Огонь охватил 600 квадратных метров площади

Запад

В Ровно неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета: появились фото и видео

2 Сентября, 12:45

После пожара Mercedes-Benz S350 не подлежит восстановлению
Загрузка...