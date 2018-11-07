Спасатели локализовали пожар на территории маслозавода под Одессой – ГСЧС

Сегодня, 01:43

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров

odesa.dsns.gov.ua
odesa.dsns.gov.ua

Спасателям удалось локализовать пожар на территории маслозавода под Одессой.

Об этом сообщает главное упраления ГСЧС в Одесской области.

"Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 22:40", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что сообщение о возгорании получили в 19:39 и оперативно организовали штаб пожаротушения.

"К тушению пожара привлечены от ГУ ГСЧС 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Ситуация на контроле ГСЧС – угрозы распространения огня нет. Утечки вредных веществ не зафиксировано", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел на предприятии "Дельта Вилмар" у города Южный Одесской области.

Напомним, в Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. Сообщение о возгорании спасатели получили в 20:57, заявили в пресс-службе ГСЧС. По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона.

А 25 сентября вспыхнул масштабный пожар в санатории "Красные зори".
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Источник:

"Сегодня"

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