В Хмельницкой области копы поймали вора-рецидивиста
Мужчина совершил серию краж на дачных массивах Нетешина
В Нетешине полицейские разоблачили серийного вора. Мужчина грабил дома в дачных массивах города, сообщили в пресс-службе полиции в Хмельницкой области.
Как выяснилось, 36-летний местный житель взламывал замки входной двери дачных домов и похищал оттуда электроинструменты и другие ценные вещи. Часть вещей он уже успел продать, но большинство копы таки изъяли. Ранее мужчина уже представал перед законом.
"На этот раз ему придется отвечать по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи установили причастность злоумышленника к 5 краж", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в Полтаве полицейские задержали серийного вора, который скрывался от следствия более полгода. Мужчину обоснованно подозревают в восьми кражах.
Также мы писали о том, что в Одесской области полицейские с поличным задержали вора-рецидивиста.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области.
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