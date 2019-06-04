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В Хмельницкой области копы поймали вора-рецидивиста

4 июня, 12:48

Мужчина совершил серию краж на дачных массивах Нетешина

Фото: ГУНП в Хмельницкой области
Фото: ГУНП в Хмельницкой области.

В Нетешине полицейские разоблачили серийного вора. Мужчина грабил дома в дачных массивах города, сообщили в пресс-службе полиции в Хмельницкой области.

Как выяснилось, 36-летний местный житель взламывал замки входной двери дачных домов и похищал оттуда электроинструменты и другие ценные вещи. Часть вещей он уже успел продать, но большинство копы таки изъяли. Ранее мужчина уже представал перед законом.

"На этот раз ему придется отвечать по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи установили причастность злоумышленника к 5 краж", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Полтаве полицейские задержали серийного вора, который скрывался от следствия более полгода. Мужчину обоснованно подозревают в восьми кражах.

Также мы писали о том, что в Одесской области полицейские с поличным задержали вора-рецидивиста

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. 

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Тег вор, задержание, хмельницкая область, Нетишин

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