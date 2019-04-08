В Одесской области с поличным задержали вора-рецидивиста
Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы
В городе Раздельная полицейские с поличным задержали вора-рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
Сообщение о том, что подозрительный мужчина через окно вылезал из одного из дачных домов и тянул наполненную чем-то сумку, копы получили от жителей массива. Как выяснилось, мужчина через окно проник в дом и сгреб в сумку все, что попадалось на глаза. В общем он вынес вещи на общую сумму почти 8 тысяч гривен.
Прибывшие на место копы задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Одессы.
"По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
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