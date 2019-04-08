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В Одесской области с поличным задержали вора-рецидивиста

Сегодня, 12:25

Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одесской области с поличным задержали вора-рецидивиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b13/251/5cab1325141ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b13/251/5cab1325141ff.jpg Одесса Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы

В городе Раздельная полицейские с поличным задержали вора-рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Сообщение о том, что подозрительный мужчина через окно вылезал из одного из дачных домов и тянул наполненную чем-то сумку, копы получили от жителей массива. Как выяснилось, мужчина через окно проник в дом и сгреб в сумку все, что попадалось на глаза. В общем он вынес вещи на общую сумму почти 8 тысяч гривен.

Прибывшие на место копы задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Одессы.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью.  Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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Тег рецидивист, грабитель, задержание, мужчина, одесская область

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