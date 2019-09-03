В Хмельницкой области ночью пылал элеватор: видео

Пожар тушили более двух часов

/ Фото: ГСЧС

В ночь на 3 сентября спасатели Хмельницкой области тушили мощный пожар. Возгорание произошло около 03:50 на элеваторе в городе Староконстантинов. Об этом сообщают в ГСЧС.

К месту пожара по повышенному номеру вызова прибыли более тридцати спасателей. В тот момент огонь уже охватил 1100 квадратных метров двух складских помещений, которые еще не были заполнены зерном.

Ликвидировали пожар в 05:40. От пламени удалось спасти 13 складских помещений, заполненных зерном и зерносушилку элеватора. Причина пожара и размеры ущерба выясняются. Травмированных и погибших во время пожара не обнаружено.

Напомним, недавно в Ровно тушили пожар в трехэтажном коттедже. Неизвестные подожгли автомобильные шины прямо под входной дверью особняка.

Также сообщалось, что сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

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