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Смертельный пожар в детском лагере на Прикарпатье – появились фото

1 сентября, 10:37

По факту гибели подростка полиция открыла уголовное производство

/ Фото: Нацполиция

В полиции устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего во время пожара в детском лагере "Сокол" в Галицком районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Как рассказали правоохранители, 31 августа в 13:30 поступило сообщение о том, что в селе Сокол на территории Детского лечебно-оздоровительного комплекса во время тушения пожара обнаружено обгоревшее тело человека.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Полицейские предварительно установили, что погибший 17-летний житель Бурштына. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел пожар. В результате, по последним данным, погибли девять человек, 10 пострадали. Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии.

Кроме этого, пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет.

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