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В Хмельницкой области под колесами авто полицейского погибла женщина

27 февраля, 20:06

Руслан Ровик

Полицейский вызвал медиков и дождался их появления

В Хмельницкой области полицейский за рулем собственного автомобиля Skoda Octavia насмерть сбил велосипедистку.

Инцидент произошел вечером 26 февраля в селе Щироборовка, сообщили в Государственном бюро расследований, которое занимается расследованием трагедии.

Как стало известно, после аварии водитель самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, дождался приезда медиков и полицейских. Позже копы заверили, что водитель не был пьян.

Было открыто расследование по статье "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Между тем, в сети знакомые погибшей заявили о том, якобы полицейские спрятали виновника аварии в своей машине, а сам шофер будто бы был в неадекватном состоянии.

Кроме того, была опубликована и фотография погибшей. Сообщается, что у нее были дети.

Ранее мы сообщали об аварии во Львовской области – там не разминулись ВАЗ, микроавтобус и автопоезд. В том ДТП пострадали трое людей.

Также мы сообщали о трагедии во Львовской области, когда четверо парней погибли. Ребята заехали на дискотеку по дороге со свадьбы, а позже водитель не удержал машину на скользкой дороге, и она рухнула в пруд.

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ДТП хмельницкая область велосипедистка смертельное ДТП ГБР

Источник: Сегодня

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