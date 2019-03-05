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Убийство за 300 гривен – в Бердянске рассказали о расследовании преступления

Сегодня, 11:36

Задержанному грозит пожизненное заключение

В Бердянске зарезали таксиста
В Бердянске зарезали таксиста. Фото: ПроБердянск
Убийство за 300 гривен – в Бердянске рассказали о расследовании преступления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/666/cba/5c7666cba63e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/666/cba/5c7666cba63e6.jpg Запорожье Задержанному грозит пожизненное заключение

В Запорожской области рассказали о ходе расследования убийства таксиста, которое было совершено в Бердянске 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, задержанному 18-летнему парню уже сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "разбойное нападение" и "убийство", за которые ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Сообщается также, что преступление было совершено прямо в салоне автомобиля Honda, в который сел злоумышленник. Пытаясь поживиться, он напал на пожилого водителя и нанес ему четыре удара ножом в область груди, от которых пострадавший скончался на месте. Добычей преступника стала сумма в 300 гривен.

Напомним, ранее в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.

"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.

В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.

Тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

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Тег убийство, Бердянск, таксист, запорожская область, Разбойное нападение

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