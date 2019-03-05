Убийство за 300 гривен – в Бердянске рассказали о расследовании преступления
Задержанному грозит пожизненное заключение
В Запорожской области рассказали о ходе расследования убийства таксиста, которое было совершено в Бердянске 26 февраля.
Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, задержанному 18-летнему парню уже сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "разбойное нападение" и "убийство", за которые ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
Сообщается также, что преступление было совершено прямо в салоне автомобиля Honda, в который сел злоумышленник. Пытаясь поживиться, он напал на пожилого водителя и нанес ему четыре удара ножом в область груди, от которых пострадавший скончался на месте. Добычей преступника стала сумма в 300 гривен.
Напомним, ранее в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.
"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.
В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.
Тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.
Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Убийство за 300 гривен – в Бердянске рассказали о расследовании преступления". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве молодой парень случайно убил пожилого соседа
Во время конфликта молодой человек толкнул соседа, падение оказалось смертельным