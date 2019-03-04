В Черкассах прямо в подъезде застрелили местного бизнесмена
Журналисты сообщили, что убитый занимался агробизнесом и жаловался на рейдеров
В одной из многоэтажек Черкасс был найден мертвым 39-летний мужчина, который, по данным местных журналистов, занимался аграрным бизнесом и заявлял о попытках рейдерских атак.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело было обнаружено в подъезде, а на теле копы обнаружили следы огнестрельных ранений
"В одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении копов.
Также в полиции добавили, что в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность человека, причастного к совершению преступления.
В свою очередь, журналисты местного издания "Про все" сообщили, что убийство произошло в микрорайоне "Мытныця", а тело мужчины нашли не в подъезде, а в его собственной квартире. Кроме того, в сообщении говорится о том, что бизнесмен заявлял о попытке рейдерского захвата его земель.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали о том, что в пригороде Одессы был задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, тот из-за жажды денег "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".
Кроме того, сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.
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