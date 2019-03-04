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В Черкассах прямо в подъезде застрелили местного бизнесмена

Сегодня, 17:55

Журналисты сообщили, что убитый занимался агробизнесом и жаловался на рейдеров

В Черкассах прямо в подъезде застрелили местного бизнесмена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d49/7d5/5c7d497d5b880.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d49/7d5/5c7d497d5b880.jpg Другие регионы Журналисты сообщили, что убитый занимался агробизнесом и жаловался на рейдеров

В одной из многоэтажек Черкасс был найден мертвым 39-летний мужчина, который, по данным местных журналистов, занимался аграрным бизнесом и заявлял о попытках рейдерских атак.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело было обнаружено в подъезде, а на теле копы обнаружили следы огнестрельных ранений

"В одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении копов.

Также в полиции добавили, что в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность человека, причастного к совершению преступления.

В свою очередь, журналисты местного издания "Про все" сообщили, что убийство произошло в микрорайоне "Мытныця", а тело мужчины нашли не в подъезде, а в его собственной квартире. Кроме того, в сообщении говорится о том, что бизнесмен заявлял о попытке рейдерского захвата его земель.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали о том, что в пригороде Одессы был задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, тот из-за жажды денег "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".

Кроме того, сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

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Тег убийство, Черкассы, бизнесмен

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Сегодня

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