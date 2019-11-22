В Хмельницкой области за сутки в ДТП погибли трое велосипедистов

Три человека погибли в результате двух аварий

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области на протяжении суток в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое велосипедистов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, одна из аварий произошла в Староконстантиновском районе.

"Трагедия с гибелью двух человек произошла возле села Ладыги 21 ноября, около 17 часов. 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Т4, двигаясь по дороге Житомир – Черновцы, допустил наезд на двух велосипедистов, ехавших в попутном направлении", – говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии от полученных травм на месте погибли местные жители – мужчина 1971 года рождения, и женщина 1964 года рождения

"По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек", санкция которой предусматривает до десяти лет заключения. Водитель отказался пройти освидетельствование на алкогольное опьянение", – заявили копы, добавив, что расследование продолжается.

Второе ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Хмельницкий – Винница, недалеко от села Прибугское, 20 ноября, около 17:30.

"По предварительной информации, 20-летний водитель грузовика Volvo-FM-260 совершил наезд на 62-летнего жителя Хмельницкого, который двигался на велосипеде в попутном направлении", – сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Было открыто уголовное производство, следователи выясняли все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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