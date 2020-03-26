В Ивано-Франковске коронавирусом инфицировался полицейский

В Ивано-Франковске в полицейского обнаружили коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук на брифинге в областной государственной администрации относительно ситуации с коронавирусом, пишет "Бриз".

"Полицейский находится в областной инфекционной больнице. У него средняя степень тяжести. Круг его контактных лиц известно. Они сейчас на самоизоляции. В помещении, где мужчина находился, проводится дезинфекция", – рассказал Савчук.

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У полицейской, которая находилась с больным в одной группе, лабораторное исследование показало отрицательный результат. В целях безопасности женщина самоизолировалась.

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Напомним, врачи утверждают, что социальная дистанция – один из важнейших элементов защиты от коронавируса. Смотрите, как соблюдать безопасную дистанцию в очередях и не только:

Кроме того, мы писали, чтопервый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в городе-курорте Косов в Ивано-Франковской области.

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