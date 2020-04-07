В Ивано-Франковске от коронавируса за день умерли три человека: подробности

В регионе инфекцию подтвердили у 160 человек

В Ивано-Франковске вчера, 6 апреля, от коронавирусной инфекции умерли три человека. Об этом рассказала начальник управления здравоохранения в регионе Мария Бойко во время оперативного совещания у мэра города.

"Одному 54 года, двум по 70 лет. И будто бы мы не имеем резкого увеличения показателей пневмоний, но ситуация становится критической из-за летальных случаев", – отметила чиновница.

По ее словам, сейчас в центральной городской клинической больнице в реанимации находятся семь пациентов. Еще семь человек находятся в реанимации горбольницы №1, двое из них – в тяжелом состоянии.

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"В Центральную городскую клиническую больницу или Городскую клиническую больницу №1 ежедневно госпитализируют 12-20 человек. По состоянию на вчерашний вечер в ЦГКБ было 145 человек с пневмонией, в ГКБ №1 – 57, но вчера они были ургентными, поэтому на сегодняшнее утро цифра увеличилась до 66 человек", – добавила Бойко.

Отметим, что на сегодняшний день Ивано-Франковская область лидирует по количеству новых случаев COVID-19.

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"За последние сутки больше больных COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской – 44, в Черновицкой области – 27, Киеве – 19. В общем всего больных в городе Киеве – 253 подтвержденных случаях, Черновицкой области – 247, в Ивано-Франковской – 160", – рассказал во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что сейчас главная задача Украины в борьбе с коронавирусом – не допустить паралича системы здравоохранения из-за роста заболеваемости граждан.

Кроме того, в Минздраве рассказали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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