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В Ивано-Франковске пьяный водитель съехал с дороги и врезался в дом

20 апреля, 01:17

Елена Вус

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки, их доставили в больницу в тяжелом состоянии

В Ивано-Франковске, где ранее умер пациент с коронавирусом, которого готовили к выписке, задержали виновника ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, ДТП произошло в Ивано-Франковске 18 апреля на улице Гаркуши в 22:10.

"Водитель автомобиля Audi A3 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом, после чего транспортное средство отбросило на проезжую часть. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель, а в салоне – 35-летняя женщина и 12-летний ребенок. Речь о семье из Ивано-Франковска. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки и их доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм в медучреждении скончалась женщина-пассажир, а ребенок находится в реанимации", – говорится в сообщении.

Водитель в ДТП не травмировался, другие участники дорожного движения не пострадали.

"Правоохранители выяснили, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения – у него медики взяли кровь для анализа. За совершенное жителя Ивано-Франковска задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – сообщили в полиции.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее во Львове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – автомобиль на большой скорости врезался в столб. В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

А в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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