На Прикарпатье затопило приют для животных: как спасают собак (фото, видео)

После ливней в Ивано-Франковской области в городе Калуш затопило приют для животных "Дом Сирка". Об этом сообщают на странице приюта.

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"Вода пошла в вольеры, разрушила оборудование и поставила под угрозу жизни животных. Большинство собак временно передали на передержку волонтерам, часть выпустили на территории вольеров, а существование самого приюта под угрозой", – сообщает UAnimals.

На странице приюта пишут, что им нужна как физическая, так и материальная помощь.

"Все вольеры после паводка поломанные, пол уничтожен... Просим не для себя. Собакам пока некуда возвращаться", – сообщается в публикации.

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Отмечается, что взрослые собаки, которых выпустили, не понимают, что произошло, и возвращаются обратно в приют.

Напомним, на Прикарпатье потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, какие районы в Ивано-Франковской области пострадали больше всего.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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