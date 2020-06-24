Українська
$ 26,61
30,12
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Прикарпатье затопило приют для животных: как спасают собак (фото, видео)

24 июня, 16:24

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Животных временно забрали волонтеры

После ливней в Ивано-Франковской области в городе Калуш затопило приют для животных "Дом Сирка". Об этом сообщают на странице приюта.

Реклама

"Вода пошла в вольеры, разрушила оборудование и поставила под угрозу жизни животных. Большинство собак временно передали на передержку волонтерам, часть выпустили на территории вольеров, а существование самого приюта под угрозой", – сообщает UAnimals.

На странице приюта пишут, что им нужна как физическая, так и материальная помощь.

"Все вольеры после паводка поломанные, пол уничтожен... Просим не для себя. Собакам пока некуда возвращаться", – сообщается в публикации.

В тренде
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)
Реклама

Отмечается, что взрослые собаки, которых выпустили, не понимают, что произошло, и возвращаются обратно в приют.

Напомним, на Прикарпатье потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, какие районы в Ивано-Франковской области пострадали больше всего.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

наводнение приют Калуш Ивано-Франковская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
В Черновцах смягчили карантин: что разрешили
В Черновцах смягчили карантин: что разрешилиЗапад
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
В Карпатах потоки грязи
В Карпатах потоки грязи "смыли" дорогу к известным курортам (фото, видео)Запад
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)Запад
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять