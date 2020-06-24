На Прикарпатье затопило приют для животных: как спасают собак (фото, видео)

После ливней в Ивано-Франковской области в городе Калуш затопило приют для животных "Дом Сирка". Об этом сообщают на странице приюта.
"Вода пошла в вольеры, разрушила оборудование и поставила под угрозу жизни животных. Большинство собак временно передали на передержку волонтерам, часть выпустили на территории вольеров, а существование самого приюта под угрозой", – сообщает UAnimals.
На странице приюта пишут, что им нужна как физическая, так и материальная помощь.
"Все вольеры после паводка поломанные, пол уничтожен... Просим не для себя. Собакам пока некуда возвращаться", – сообщается в публикации.
Отмечается, что взрослые собаки, которых выпустили, не понимают, что произошло, и возвращаются обратно в приют.
Напомним, на Прикарпатье потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, какие районы в Ивано-Франковской области пострадали больше всего.
Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк