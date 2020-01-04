В Калуше водителя спасли за мгновение до столкновения с поездом: фото

/ Фото: Нацполиция

В городе Калуш Ивано-Франковской области полицейские спасли водителя застрявшего на путях автомобиля за мгновение до столкновения с поездом. Об этом сообщает Главное управление полиции.

По словам правоохранителей, сообщение о том, что в Калуше на железнодорожных путях вне переезда остановился и не может выехать водитель, поступило вечером 3 января.

Прибывшие на место ЧП полицейские пытались освободить автомобиль, который застрял на путях. Инспекторам частично удалось отодвинуть машину, когда они услышали, что приближается поезд. Сам водитель, отмечают правоохранители, находился в сильном состоянии алкогольного опьянения, поэтому не мог самостоятельно выйти из машины.

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"Полицейские не могли медлить, ведь было ясно одно: нужно как можно быстрее вытащить мужчину из автомобиля. Через несколько минут поезд совершил наезд на авто. Хоть машинист и применил экстренное торможение, однако не смог избежать аварии", – рассказали в полиции.

В конечном итоге, водителя удалось спасти, и никто не травмировался, отметили в пресс-службе Нацполиции.

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