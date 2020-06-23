В Карпатах стихия унесла жизни трех человек: фото

Два человека погибли в машине, когда съехали с дороги в реку, еще одна женщина не выбралась из бушующей реки

В Ивано-Франковской области дождливая погода и повышение уровня воды в горных реках привели к гибели трех человек.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, два человека погибли, когда их машина слетела в реку Белый Черемош – позже были обнаружены тела водителя и его пассажирки. Еще один человек погиб в селе Дземброня – женщина 1948 года рождения упала в бурный поток и не смогла выбраться.

Между тем на Прикарпатье из-за ухудшения погодных условий был объявлен второй – "оранжевый" уровень опасности. Вода в горных реках поднялся на два метра.

Как рассказали спасатели, ночью 22 июня посреди реки Белый Черемош в селе Яблуница в потоке воды местные жители заметили легковой автомобиль – изнутри просили о помощи. Спасателям удалось предварительно выяснить, что машина съехала в русло реки, двигаясь по местной дороге.



Фото: Mukachevo.net

Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС обнаружили, что автомобиль находился на расстоянии 12-15 метров от берега. Спасатели обследовали прибрежную линию реки и вскоре обнаружили под автомобильным мостом тело одного из погибших. Позже из воды извлекли тело второго погибшего.

А днем позже из воды реки Черемош извлекли тело погибшей женщины, которая упала в бушующий поток и не смогла выбраться.

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