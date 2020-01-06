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В Карпатах выпало до 60 сантиметров снега

6 января, 17:45

На высокогорье около 10 градусов мороза, снегопад и метели

/ Фото: Facebook

На высокогорье украинских Карпат, где сохраняется высокая опасность схода лавин, высота снежного покрова местами достигает 61 сантиметра. Об этом сообщили в Отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра по снеголавинной ситуации.

"По данным снеголавинных станций, 6 января 2020 года на станции Пожежевская: температура воздуха: -10,8 градуса, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный", – говорится в сообщении.

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На станции Плай температура воздуха достигает – 10,3 градуса, ветер северный 5-8 метров в секунду. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен.

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На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -11,7 градуса, а высота снежного покрова – 21 см.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Также мы сообщали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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снег Карпаты снегопад метель Драгобрат

Источник: Сегодня

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