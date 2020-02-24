В Карпатах заблудились туристы: один из них вышел на связь

На горе Петрос в Закарпатской области заблудились пять туристов. Сегодня утром один из них спустился и вышел на связь, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

О том, что люди пропали, спасателям стало известно 23 февраля. На поиски туристов сразу же бросились работники ГСЧС. Но сегодня, 24 февраля, около 5:10 на связь вышел один из туристов. Он рассказал, что самостоятельно спустился.

"Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности схода лавин в Карпатах.

Отметим, что в Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остался 251 населенный пункт. Беды непогода натворила в семи областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Добавим, что аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба.

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